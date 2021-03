LE: Remis w szlagierze po golu w 90. minucie

Milan zagrał na Old Trafford bez, borykającego się z urazem, Zlatana Ibrahimovicia, który w przeszłości był piłkarzem Manchesteru United. To nie jedyne osłabienie ekipy z Mediolanu - Milan zagrał z Manchesterem również bez Hakana Calhanoglu, Mario Mandzukicia i Ante Rebicia - wylicza Onet.

W 39. minucie fantastyczną okazję do zdobycia gola zmarnował Harry Maguire. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Maguire miał do bramki ok. metr, ale trafił w słupek.

W 50. minucie "Czerwone Diabły" wyszły na prowadzenie - Bruno Fernandes wrzucił piłkę w pole karne, a Amad Diallo pokonał bramkarza Milanu strzałem głową.

W 71. minucie powinno być 2:0 - ale Daniel James, mając przed sobą pustą bramkę, fatalnie przestrzelił.

I gdy wydawało się, że Manchester zakończy mecz minimalną wygraną, w drugiej minucie doliczonego czasu gry Simon Kjaer po rzucie rożnym strzałem głową pokonał bramkarza gospodarzy.