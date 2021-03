Ligi zagraniczne. Derby Londynu i wyzwania Polaków

Arsenal i Tottenham walczą o puchary, ale to Chelsea i West Ham patrzą dziś na konkurencję z Londynu z góry. West Ham dzięki pomocy Fabiańskiego.

Kane meczu Ligi Europy z Dinamem Zagrzeb, w którym strzelił oba gole, nie dokończył przez uraz, ale trener Jose Mourinho ma nadzieję, że jeden z jego liderów będzie gotowy, by stanąć w weekend do pojedynku z Pierre'em-Emerickiem Aubameyangiem.

W czwartek Arsenal i Tottenham przybliżyły się do ćwierćfinału Ligi Europy, a w niedzielę zmierzą się w derbach północnego Londynu. W grudniu Tottenham wygrał na własnym boisku 2:0 po trafieniach Heung-Min Sona i Harry'ego Kane'a. Koreańsko-angielski duet uzbierał w tym sezonie już 29 goli i 22 asysty. Licząc tylko Premier League.

Klub docenił wkład polskiego bramkarza w świetne wyniki i w środę przedłużył z nim kontrakt do 2022 roku. Fabiańskiemu przeszedł koło nosa mecz z Manchesterem City (uraz), ale w niedzielę wróci do tego miasta, by zmierzyć się z United.

10 kolejek i 10 goli - w Niemczech rusza odliczanie, czy Robert Lewandowski pobije rekord Gerda Muellera. Jeśli ma się z nim rozprawić, musi strzelać gole w takich spotkaniach jak z Werderem. To jeden z jego ulubionych rywali, wbił mu już 19 bramek, ale jesienny mecz zakończył bez trafienia, a Bayern tylko zremisował na własnym boisku.

Bawarczycy muszą być w sobotę czujni, gdyż presję wciąż wywiera na nich RB Lipsk. W Bundeslidze zespół Red Bulla odniósł sześć zwycięstw z rzędu, a po odpadnięciu z Ligi Mistrzów może się skupić w pełni na krajowych rozgrywkach. W niedzielę podejmie czwarty w tabeli Eintracht Frankfurt.

Po drugiej stronie barykady znajduje się balansująca nad strefą spadkową Hertha. Wyjazd do Dortmundu może przywołać niemiłe wspomnienia. W listopadzie drużyna Krzysztofa Piątka przegrała w Berlinie aż 2:5, bo nie potrafiła zatrzymać Erlinga Haalanda, który strzelił cztery gole.

We Włoszech główną atrakcją weekendu będzie starcie Milanu z Napoli. Piotr Zieliński wygrał na San Siro tylko raz, ale łącznie w 15 meczach przeciw Milanowi zdobył cztery bramki. Polski pomocnik jest ostatnio w świetnej formie, strzela i asystuje, więc może w niedzielę poprawi swój dorobek.



WEEKEND Z ZAGRANICZNYM FUTBOLEM W TELEWIZJI

Sobota

Leeds - Chelsea (13.30, Canal+ Sport 2)

Werder - Bayern (15.30, Eleven Sports 1)

Crystal Palace - West Bromwich (16.00, Canal+ Sport 2)

Real - Elche (16.15, Eleven Sports 2)

Olympique Marsylia - Brest (17.00, nSport+)

Benevento - Fiorentina (18.00, Eleven Sports 1 i 4)

Borussia Dortmund - Hertha (18.30, Canal+ Sport 2)

Fulham - Manchester City (21.00, Canal+ Sport 2)

Getafe - Atletico (21.00, Canal+ Family)

Niedziela

Bologna - Sampdoria (12.30, Eleven Sports 2 i 4)

Southampton - Brighton (13.00, Canal+ Sport)

Leicester - Sheffield (15.00, Canal+ Sport)

Torino - Inter (15.00, Eleven Sports 2)

RB Lipsk - Eintracht Frankfurt (15.30, Eleven Sports 1)

Monaco - Lille (17.05, Eleven Sports 2, Canal+ Family)

Arsenal - Tottenham (17.30, Canal+ Sport)

Cagliari - Juventus (18.00, Eleven Sports 1)

Manchester United - West Ham (20.15, Canal+ Sport)

Milan - Napoli (20.45, Eleven Sports 1)

Sevilla - Betis (21.00, Eleven Sports 2)