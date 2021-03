Ekstraklasa: Trener to nie czarodziej

Szczecin przestał być twierdzą, ale zespół Kosty Runjaicia nie rezygnuje z walki o tytuł, choć po kilku słabszych meczach traci do Legii już siedem punktów. Lechia wygrała cztery z pięciu ostatnich spotkań.

- Niedawno byliśmy pogrążeni w kryzysie, a dzisiaj rozmawiamy o medalach. To pokazuje, że warto dać sztabom szkoleniowym czas. Trening to proces, a trener to nie czarodziej - mówi prowadzący Lechię Piotr Stokowiec.