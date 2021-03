Były gwiazdor Liverpoolu i reprezentacji Szkocji nie żyje

Ian St John to dwukrotny mistrz Anglii z Liverpoolem, członek zespołu Billa Shankly'ego, który wygrywał angielską ligę w 1964 i 1966 roku.

St John przeszedł do Liverpoolu z Motherwell w czerwcu 1961 roku za 37,5 tys. funtów - co było w tamtym czasie transferowym rekordem.

Shankly, przekonując zarząd do wydania takiej kwoty na napastnika ze Szkocji miał stwierdzić, że "nie stać nas, by go nie kupić".

W 424 meczach dla Liverpoolu zdobył 118 goli.