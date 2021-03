Trzy bramki Lewandowskiego. Bayern Monachium pokonał Borussię Dortmund

Mecz w Monachium rozpoczął się od dwóch szybkich bramek gości. Już w drugiej minucie na listę strzelców wpisał się Erling Haaland. Zaledwie siedem minut później Norweg podwyższył na 2:0.

Borussia nie zdołała utrzymać prowadzenia w pierwszej połowie. Na dwa trafienia 20-latka odpowiedział Lewandowski. W 27. minucie kapitan reprezentacji Polski wykorzystał dobre podanie Leroya Sane, a dwie minuty przed przerwą wykorzystał rzut karny.

W 60. minucie Haaland z powodu urazu musiał opuścić boisko, a drużyna gości skupiała się głównie na grze w obronie.

Bayern do ostatnich minut próbował zdobyć bramkę na wagę zwycięstwa, co przyniosło efekt w 88. minucie. Niepilnowany w polu karnym Leon Goretzka uderzył z pierwszej piłki i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Po chwili swoją trzecią bramkę zdobył Lewandowski, dla którego było to 31. trafienie w tym sezonie Bundesligi.

Lewandowski wciąż ma szansę na pobicie rekordu Gerda Muellera, który w jednym sezonie ligowym zdobył 40 bramek. Do końca obecnego sezonu zostało dziesięć kolejek.

Więcej: Onet.pl