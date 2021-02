Lech Poznań wygrał po raz pierwszy w 2021 roku

Swój mecz, po trzech kolejnych porażkach, wygrał też Raków Częstochowa, który pokonał na wyjeździe Zagłębie Lubin 2:1. Raków przegrywał w Lubinie po golu Patryka Szysza, ale doprowadził do wyrównania za sprawą Ivi Lopeza, który popisał się fantastycznym uderzeniem z rzutu wolnego.

Dla Lecha było to dopiero piąte zwycięstwo w obecnym sezonie.

O porażce Zagłębia przesądziło samobójcze trafienie Saszy Balicia.

Dzięki wygranej Raków zbliżył się do drugiej w tabeli Pogoni Szczecin, do której traci cztery punkty. Do liderującej Legii traci o "oczko" więcej.