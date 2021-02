Legia wygrywa z Górnikiem i umacnia się na fotelu lidera

Tradycja zobowiązuje – taki tytuł widniał na okładce piątkowego Ligowego Weekendu w Przeglądzie Sportowym. Bo Górnik Zabrze od dłuższego czasu potęgą już nie jest, to historia jest jasna: oba zespoły zdobyły po 28 tytułów mistrza Polski. A że przed tą kolejką Legia znów była na pozycji lidera, a zespół Marcina Brosza na czwartym miejscu, to można było liczyć na dużą dawkę emocji. Te rozpoczął już na początku Bartosz Kapustka. Pomocnik Legii udowadnia w tym roku, że powrót do ekstraklasy był dobrym pomysłem, coraz lepiej pokazuje się nowemu selekcjonerowi Paulo Sousie. I jeśli Portugalczyk faktycznie zmieni ustawienie kadry na system z trzema obrońcami i wahadłowymi, to szanse Kapustki na powołanie się zwiększają – mistrzowie Polski od kilku kolejek grają właśnie tym ustawieniem. Przed tygodniem spisali się w nim wyśmienicie. Mimo że na boisku nie było najlepszego strzelca Tomasa Pehkarta, to wygrali z Wisłą Płock aż 5:2.

Początek spotkania w Zabrzu wskazywał na to, że i tym razem może być podobnie. Już w 4. minucie Josip Juranović zagrał w pole karne, gdzie Kapustka wślizgiem pokonał wychodzącego z bramki Martina Chudego. Sześć minut później 14-krotny reprezentant Polski mógł podwyższyć na 2:0. Dostał podanie od Luquinhasa, wbiegł w pole karne, uderzył, ale tym razem jego strzał obronił golkiper gospodarzy - relacjonuje Onet.

Luquinhas miał w tym meczu naprawdę trudne życie – był często faulowany przez piłkarzy Górnika, sędzia pokazał za faule na nim trzy żółte kartki piłkarzom Górnika. Arbiter wyciągnął kartonik też w 45. minucie, kiedy Artur Jędrzejczyk faulował w polu karnym Jesusa Jimeneza – jednego z lepszych zawodników w tym spotkaniu. I to też on sam podszedł do ustawionej na 11. metrze piłki i pokonał Artura Boruca. Trener gości Czesław Michniewicz miał kwadrans, by zastanowić się, jak odzyskać prowadzenie.