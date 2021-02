Liga Mistrzów. Show Haalanda w Sewilli

We wtorek swój wielki wieczór w Barcelonie miał Kylian Mbappe, w środę w Sewilli spektakl dał Erling Haaland.

Nawet zaczęło się podobnie jak na Camp Nou, bo to gospodarze objęli prowadzenie po strzale Suso i rykoszecie od nogi Matsa Hummelsa. Ale potem rządził i dzielił już tylko Haaland. Próbkę swoich możliwości dał w akcji, po której wyrównał Mahmoud Dahoud. Później sam stawiał kropkę nad i - po wymianie podań z Jadonem Sancho i kontrze. To jego siódma i ósma bramka w Lidze Mistrzów, jest już samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców.

Borussia cierpi w Bundeslidze, ale europejskie puchary wyzwalają w piłkarzach dodatkową energię. Dortmund może żałować straconego gola w ostatnich minutach, ale to nadal zespół Łukasza Piszczka (nie grał z powodu urazu) jest bliżej ćwierćfinału.

Juventus powinien się cieszyć, że przegrał w Porto tylko 1:2. Ale jeśli mistrzowie Włoch nie zagrają w rewanżu lepiej niż w środę, awans może być ponad ich siły.

Mecz rozpoczął się dla nich fatalnie, bo już w drugiej minucie karygodny błąd popełnił Rodrigo Bentancur. Urugwajczyk wybrał najgorsze z rozwiązań, podał piłkę zbyt lekko do Wojciecha Szczęsnego, Polaka uprzedził Mahdi Taremi i było 0:1. Jeszcze w pierwszej połowie boisko opuścić musiał kontuzjowany Giorgio Chiellini, a chwilę po przerwie wynik podwyższył Moussa Marega. Gol Federico Chiesy w końcówce sprawia, że Juve do wyeliminowania Porto wystarczy tylko zwycięstwo 1:0. I to jedyna dobra wiadomość dla kibiców z Turynu przed rewanżem.