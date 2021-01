Marco Giampaolo nowym selekcjonerem reprezentacji Polski?

Włosi potwierdzają, PZPN zaprzecza

Gdy Polskę obiegła informacja o zwolnieniu Jerzego Brzęczka przez Zbigniewa Bońka, od razu pojawiły się pierwsze typy na przyszłego selekcjonera polskiej reprezentacji. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniono wielu trenerów z zagranicy, jednak PZPN nie potwierdził, że prowadził rozmowy z którymś z nich. Dotyczy to między innymi Marco Giampaolo.

Boniek zapewnia, że kandydatura Włocha na selekcjonera polskiej kadry nie wchodzi w grę. Jednocześnie włoskie media potwierdziły, że Zibi rozmawiał z Giampaolo. Nie podały jednak, co było tematem rozmowy pomiędzy szkoleniowcem z Italii a prezesem PZPN.

Dziennikarz w Pietro Balzano Prota i Matteo Pedrosi zaznaczyli, że Giampaolo został niedawno zwolniony z Torino FC, a jego bliska znajomość z Bońkiem mogą sugerować, że prezes PZPN planuje nawiązać z Włochem współpracę. Na taką możliwość może wskazywać fakt, że w jednej z wypowiedzi Boniek podkreślił, że wybrałby Marco Giampaolo na trenera kadry narodowej szybciej niż Jurgena Kloppa.

Krzysztof Stanowski z kanału sportowego wskazuje, że rozmowy Zbigniewa Bońka z Marco Giampaolo są prawdopodobnie przykrywką dla prowadzonych już rozmów o objęciu stanowiska selekcjonera polskiej kadry. Według Stanowskiego Boniek wielokrotnie stosował podobne triki medialne, by ukryć swoje prawdziwe intencje. Dziennikarz kanału sportowego powołuje się przy tym między innymi na nominację Jerzego Brzęczka z 2018 r., która była ogromnym zaskoczeniem nawet dla działaczy PZPN. Równie zaskakująca była jego dymisja. O zwolnieniu polskiego selekcjonera przeczytasz tu: PILNE: Jerzy Brzęczek zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski!

Giampaolo zwolniony z Torino FC

Jerzy Brzęczek został zwolniony z funkcji trenera z dnia na dzień bez wcześniejszej zapowiedzi takiej decyzji. Dla części dziennikarzy i środowiska piłkarskiego jest to zapowiedź, że Boniek musiał podjąć szybką decyzję o zatrudnieniu innego selekcjonera. Co mogło być tego przyczyną?

Giampaolo niedawno został zwolniony z funkcji selekcjonera Torino FC. Turyńczycy poinformowali o swoich planach Zbigniewa Bońka, a ten niedługo po tym rozwiązał umowę z Brzęczkiem. Taki przebieg wypadków może wskazywać na to, że Boniek już od dawna chciał zatrudnić Giampaolo w Polsce i tylko czekał, aż pojawi się taka możliwość.

Wyniki FC Torino pod wodzą Giampaolo nie należały do imponujących. Włoch pracował w Turyńczykami od początku bieżącego sezonu, jednak od samego początku wiodło im się słabo. Klub z Turynu znajdował się w strefie spadkowej. Po 18 rozegranych meczach zajmował 18 miejsce, mając na swoim koncie jedynie 13 punktów. Zwolnienie Giampaolo pozostawiło włoski zespół bez trenera, jednak nie jest to zaskoczeniem. O dymisji szkoleniowca mówiło się od dłuższego czasu, co potwierdził między innymi Karol Linetty, na co dzień występujący w Torino FC. Być może Boniek tylko czekał na oficjalną decyzję w tej sprawie.

Kiedy poznamy nazwisko nowego selekcjonera?

Zgodnie z zapowiedziami Zbigniew Boniek ma ogłosić nazwisko nowego trenera polskiej reprezentacji już 21 stycznia. Wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli to nie Giampaolo nim zostanie, to PZPN postawi na szkoleniowca z zagranicy. Boniek od dawna podkreślał, że chciałby, aby Polaków trenował obcokrajowiec. Prócz byłego trenera Torino FC na zatrudnienie w Polsce mają szansę inni Włosi: Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Vincenzo Montella oraz Luigi Di Biagio.

Stanowisko selekcjonera polskiej kadry narodowej raczej nie przypadnie Polakowi. Wśród prawdopodobnych kandydatów na próżno szukać rodzimych trenerów, co może wskazywać na zupełnie nowe podejście Bońka do kwestii szkoleń piłkarzy. Może to być również zapowiedź kolejnej kadencji Zibiego jako prezesa PZPN, o czym wspomina część dziennikarzy sportowych.

