Pogba strzela, "Czerwone Diabły" na czele Premier League

Mecz lepiej zaczął się dla gospodarzy, którzy walczą o utrzymanie się w Premier League. W 5. minucie po długim podaniu Ademola Lookman bez problemu pokonał Davida de Geę - relacjonuje Onet.

Manchester United odpowiedział na to trafienie kwadrans później - bramkarz Fulham odbił futbolówkę przed siebie, dopadł do niej Edinson Cavani i doprowadził do remisu.

Fulham cofnęło się do głębokiej obrony - i to się w końcu zemściło na gospodarzach - w 65. minucie Paul Pogba popisał się fantastycznym uderzeniem z dystansu i, jak się okazało, zapewnił trzy punkty swojej drużynie.