Arkadiusz Milik zmienił klub

Informację o finalizacji transferu napastnika reprezentacji Polski do Olympique Marsylia podał na Twitterze Mateusz Borek, który opublikował zdjęcie Milika w koszulce Olympique.

Transfer do zespołu z francuskiej Ligue 1 kończy ciągnącą się od roku sagę transferową, której bohaterem był Milik - pisze Onet.

Milik znalazł się w tym sezonie poza kadrą meczową Napoli, po tym jak nie zgodził się na przedłużenie kontraktu z zespołem z Neapolu. Wiosną Milik starał się o transfer do Juventusu Turyn, ale ostatecznie do przejścia napastnika do mistrza Włoch nie doszło.

Oficjalnie Milik, po przedłużeniu kontraktem z klubem Neapolu, został wypożyczony do Olympique Marsylia na rok. Całość transakcji opiewa na 13 mln euro. Napoli zagwarantowało też sobie 20 proc. kwoty ewentualnego przyszłego transferu Milika.