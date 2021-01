Bundesliga: Piłkarz zapłaci 200 tys. euro za złamanie obostrzeń

W czasie ucieczki dostał się na dach kawiarni "Extrablatt" w Essen, gdzie odbywała się impreza z udziałem 22 osób, a następnie przedostał się z dachu na sąsiedni budynek i przez okno wszedł do przypadkowego mieszkania.

Embolo tłumaczył potem, że "pojechał z przyjacielem do Essen, aby obejrzeć tam mecz koszykówki". - To było głupie z mojej strony, ale to nieprawda, że byłem na przyjęciu. Nie powinno mnie tam w ogóle być - stwierdził.