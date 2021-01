Futsal. Niespodziewany remis Polaków z mistrzami Europy

Do przerwy Biało-Czerwoni niespodziewanie prowadzili, po golu Arkadiusza Szypczyńskiego w 18. minucie, który najlepiej odnalazł się po zgraniu piłki przez Mikołaja Zastawnika. Gospodarze, obrońcy tytułu wywalczonego w 2018 roku na Słowenii, mogli się czuć zaskoczeni, bo to oni mieli zdecydowaną optyczną przewagę. Choć na bramkę Michała Kałuży oddali 24 strzały (Polacy tylko 7), to ani razu nie zdołali go pokonać, pomimo choćby stuprocentowej sytuacji Pany'ego Vareli w 16. minucie.

