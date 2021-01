Lider kontra mistrz w hicie ligi włoskiej

Milan to jedyna niepokonana drużyna - nie tylko we Włoszech, ale także w pięciu najsilniejszych ligach Europy. Juve poniosło jedną porażkę, ale zremisowało aż sześć meczów i do otwierających tabelę rywali traci już dziesięć punktów. Pora zacząć odrabiać straty, by dziesiąte z rzędu scudetto nie wymknęło się z rąk już na półmetku sezonu.

- Cokolwiek się zdarzy, nie będzie miało to wpływu na losy wyścigu o tytuł - przekonuje jednak trener Milanu Stefano Pioli.

W środę nie dojdzie do wyczekiwanego spotkania gwiazd Serie A: Cristiano Ronaldo i Zlatana Ibrahimovicia. Szwed, który w sześciu meczach tego sezonu strzelił dla Milanu dziesięć goli, wciąż jest kontuzjowany. Wobec tego atrakcją włoskiego szlagieru mogą być pojedynki Ronaldo z jego rodakiem, 21-letnim napastnikiem młodzieżowej reprezentacji Portugalii Rafaelem Leao.

W Anglii po świąteczno-noworocznym maratonie kluby Premier League mają szansę złapać trochę oddechu, ale nie oznacza to, że futbolowe życie na Wyspach zamiera. Na wtorek i środę zaplanowano półfinały Carabao Cup, czyli Pucharu Ligi Angielskiej. Pierwszego dnia o awans zagrają Tottenham i Brentford (II liga), drugiego - zespoły z Manchesteru. I właśnie to spotkanie na Old Trafford zapowiada się bardzo interesująco. Tym bardziej, że nie ma rewanżów, więc nie trzeba się obawiać, że zobaczymy powtórkę z grudnia, kiedy ligowe derby skończyły się bezbramkowym remisem.

We Francji najważniejszym wydarzeniem pierwszej w tym roku kolejki będzie debiut nowego trenera Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino. PSG traci punkt do Olympique Lyon i Lille, a o zwycięstwo w Saint-Etienne nie będzie łatwo. Gospodarze nie przegrali sześciu meczów z rzędu.