Ligi zagraniczne: piątek z Lewandowskim

- Stać nas na to, żeby zranić Bayern - zapowiada trener Borussii Marco Rose. Można mu wierzyć na słowo, bo Moenchengladbach nie jest ulubionym miejscem Bawarczyków do gry. W ostatnich pięciu latach ponieśli tam aż trzy porażki, a Lewandowski w 10 spotkaniach przeciw Borussii strzelił tylko trzy gole. Polski napastnik jest jednak w formie, która pozwala liczyć na to, że statystyka ta ulegnie w piątek poprawie.

Bayern ma Lewandowskiego, Inter - Romelu Lukaku, a Roma - Edina Dzeko. Pojedynek gwiazd Serie A może być ozdobą niedzielnego meczu wicelidera z trzecią drużyną ligi włoskiej. Inter wygrał osiem z ostatnich dziewięciu spotkań, Roma jest niepokonana na własnym stadionie od pół roku.