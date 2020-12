Milik za drogi dla Atletico Madryt?

Milik w tym sezonie znalazł się poza kadrą meczową Napoli - to pokłosie konfliktu między Polakiem a klubem Milik nie chciał przedłużyć kończącego się z Napoli kontraktu, wiosną starał się też o transfer do Juventusu Turyn. W efekcie Napoli nie zgłosiło go do rozgrywek Serie A, ani Ligi Mistrzów przed sezonem 2020/2021.

W obecnym sezonie Milik wybiegał na boisko jedynie w barwach reprezentacji Polski.