Święta z Premier League

Świąteczny maraton rozpocznie się w sobotnie popołudnie w Leicester, gdzie wicelider podejmie trzeci w tabeli Manchester United. Gospodarze to drużyna nieobliczalna - potrafią przegrać u siebie z Fulham, a na wyjeździe pokonać Manchester City i Tottenham. Z United mają rachunki do wyrównania - to oni w ubiegłym sezonie przekreślili ich szanse na Ligę Mistrzów.

Czerwone Diabły ostatniej porażki doznały na początku listopada. Na Old Trafford przegrały wtedy niespodziewanie z Arsenalem. To było ostatnie zwycięstwo londyńczyków, w kolejnych siedmiu meczach zdobyli tylko dwa punkty i zajmują dopiero 15. miejsce w tabeli. A przed nimi derby z Chelsea.

W sierpniu pokonali ją w finale Pucharu Anglii, zapewniając sobie przepustkę do Ligi Europy. Dziś w Arsenalu nastroje są jednak tak ponure, że klub przygotowuje się na najgorsze. Według dziennika "Telegraph" w umowach z piłkarzami zamieszczane są klauzule dotyczące redukcji wynagrodzeń w razie spadku.

Wszystkie dziesięć spotkań 15. kolejki będzie można obejrzeć na antenach Canal+ Sport. Szykuje się prawdziwa świąteczna uczta.



Sobota

Leicester - Manchester United (13.30, Canal+ Sport)

Fulham - Southampton (16.00, Canal+ Sport)

Aston Villa - Crystal Palace (16.00, Canal+ Sport 2)

Arsenal - Chelsea (18.30, Canal+ Sport)

Manchester City - Newcastle (21.00, Canal+ Sport)

Sheffield United - Everton (21.00, Canal+ Sport 2)



Niedziela

Leeds - Burnley (13.00, Canal+ Sport)

West Ham - Brighton (15.15, Canal+ Sport)

Liverpool - West Bromwich (17.30, Canal+ Sport)

Wolverhampton - Tottenham (20.15, Canal+ Sport)