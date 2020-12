Ligi zagraniczne: sobota pod znakiem derbów

- Odpadliśmy z Ligi Mistrzów, ale musimy grać dalej. Są porażki, które bolą bardziej i mają większe konsekwencje. Ale ważne, by za każdym razem nie popadać w panikę - mówi trener United Ole Gunnar Solskjaer, który szybko dostanie okazję do rehabilitacji.

W sobotę na Old Trafford przyjeżdża rywal zza miedzy. To City odnosi w ostatnich latach większe sukcesy, ale w ubiegłym sezonie United wygrali oba mecze ligowe, co wcześniej zdarzyło się jeszcze za kadencji sir Aleksa Fergusona (2009/2010).