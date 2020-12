Bayern kończy rok w Leverkusen

Przed tygodniem Bawarczycy stracili prowadzenie w tabeli, ale święta wciąż mogą spędzić jako lider. Muszą jednak dokonać czegoś, co w tym sezonie jeszcze nikomu się nie udało - pokonać Bayer.

Nie będzie to zadanie łatwe, ale gdy ma się w składzie najlepszego piłkarza (Robert Lewandowski) i bramkarza (Manuel Neuer) na świecie, żadne wyzwanie nie jest straszne. Polski napastnik dał się rywalom z Leverkusen we znaki już w ubiegłym sezonie, strzelając im w sumie trzy gole.

Mateusz Klich był już na Anfield i Stamford Bridge, a teraz zagra na kolejnym wielkim stadionie - Old Trafford. W niedzielne popołudnie Leeds zmierzy się z Manchesterem United. Szkoda, że przy pustych trybunach.

Poniżej dalsza część artykułu