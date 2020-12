Błaszczykowski daje zwycięstwo Wiśle

W 42. minucie Pedro Tiba przedarł się środkiem boiska w pole karne Białej Gwiazdy. Portugalczyk sytuacyjnie strzelił kopnął czubkiem buta w… łokieć Lukasa Klemenza. Początkowo sędzia Tomasz Kwiatkowski podyktował rzut karny. Po konsultacji z asystentami VAR, arbiter zdecydował się pobiec do monitora. Na powtórkach zobaczył, że obrońca gości miał rękę przy ciele, a dodatkowo chował ją. Ostatecznie odwołał „jedenastkę”. W samej końcówce gospodarze mieli jeszcze trzy groźne strzały. Kolejno uderzali: Jakub Moder, Awwad i Tiba, ale za każdym razem Lis wspólnie z kolegami z defensywy oddalali niebezpieczeństwo spod własnej bramki - relacjonuje Onet.

Krakowianie szybko ruszyli do firmowego, od czasu przyjścia trenera Hyballi, wysokiego pressingu. Niewiele z tego wynikało. W pierwszych minutach żadna drużyna nie była w stanie zagrozić drugiej. W końcu jednak telewidzowie mogli zobaczyć groźny strzał. Napastnik Lecha Mohammad Awwad w ekwilibrystyczny sposób przyjął piłkę i po chwili uderzył z dystansu. Z jego próbą pewnie poradził sobie bramkarz Wisły Mateusz Lis. W odpowiedzi dwójkowa akcja Stefana Savicia z Dawidem Szotem zakończyła się strzałem w boczną siatkę bramki Lecha.

Obie drużyny przystąpiły do spotkania osłabione. W ekipie Kolejorza w kadrze meczowej zabrakło: Thomasa Rogne, Michała Skórasia, Niko Kaczarawy, Jana Sykory, Filipa Szymczaka i Mickey’a van der Harta. Wszyscy byli kontuzjowani. W zespole Białej Gwiazdy trener Peter Hyballa nie mógł skorzystać z: Vullneta Bashy, Fatosa Bećiraja, Chuci, Kacpera Dudy, Nikoli Kuvljicia (wszyscy urazy) oraz pauzujących za kartki: Michala Frydrycha i Macieja Sadloka. Minimalnie więcej absencji mieli więc goście.

– Nie miałem żadnych strzałów na bramkę, ale muszę być czujnym, bo piłki jakie dostają nasi obrońcy za plecy są groźne. W końcówce przycisnęliśmy ich. Nie ma dziś Mikaela Ishaka, ale myślę, że jakoś wyjątkowo, go nie brakuje, bo on ma sporo spotkań w nogach i po prostu musiał odpocząć. Dziś szanse dostaje Mo Awwad, wiemy że to dobry napastnik i liczymy na niego – mówił w przerwie przed kamerami Canal+ bramkarz poznaniaków Filip Bednarek.

W 53. minucie na boisko wszedł Jakub Błaszczykowski, zmieniając Carlos Silvę. Były kapitan reprezentacji Polski od razu ruszył do pressingu. W kolejnych minutach to jednak Lech był groźniejszy. Najpierw Awwaad minął dryblingiem dwóch zawodników Lecha, a po chwili strzelił technicznie w kierunku dalszego słupka bramki Wisły, ale jego intencje przewidział Lis, odbijając piłkę na korner. Chwilę później z wolnego uderzał Moder, po rykoszecie futbolówka trafiła do rąk bramkarza przyjezdnych.

W końcu jednak przy Bułgarskiej padł gol. Bednarek wyrzucił piłkę ręką do lewej strony, gdzie lewy obrońca Lecha Wasyl Kraweć stracił piłkę na rzecz Yawa Yeboaha. Gracze Wisły szybko wymienili kilka podań, Błaszczykowski zagrał do Felicio Browna Forbesa, ten mu odegrał i 35-latek strzałem wewnętrzną częścią stopy wyprowadził gości na prowadzenie. Lechici szybko chcieli wyrównać. Z szesnastki wślizgiem uderzył Tiba, ale ponownie zachował się Lis, przenosząc piłkę nad bramką. W końcówce jeszcze z bliskiej odległości główkował Filip Marchwiński, ale znów trafił prosto w Lisa. Do końcowego gwizdka gole już nie padły.

Tym samym w swoim ostatnim, pożegnalnym meczu w barwach Lecha, przed przejściem do Brighton Jakub Moder (najdrożej sprzedany piłkarz w historii ekstraklasy – kupiony przez angielski klub za ok. 11 mln euro) przegrał. Co ciekawe poznaniacy w tym sezonie mają więcej porażek w lidze (5) niż zwycięstw (4). Z kolei Wisła ma już pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Lech Poznań – Wisła Kraków 0:1 (0:0)