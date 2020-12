Liga Mistrzów. Paryż uciekł znad przepaści

Mistrzowie Francji nie mieli wyjścia, musieli zaatakować i już po sześciu minutach objęli prowadzenie po bramce Neymara. Kamery co chwilę pokazywały Edinsona Cavaniego, najlepszego strzelca PSG, dla którego w Paryżu zabrakło miejsca i który odradza się w Manchesterze. Urugwajczyk miał swoje szanse, próbował przelobować Keylora Navasa, ale trafił w poprzeczkę. Thomas Tuchel nie ukrywał jednak, że bardziej obawia się Marcusa Rashforda. Młody Anglik regularnie nęka jego zespół i to on po pół godzinie gry wyrównał, zmuszając rywali do większego wysiłku.

PSG uciekło spod topora, bo ma nie tylko Neymara i Kyliana Mbappe, ale również biorącego w ważnych momentach odpowiedzialność na własne barki Marquinhosa. Brazylijczyk po zamieszaniu w polu karnym z bliska pokonał Davida de Geę, a chwilę później sędzia zbyt pochopnie wyrzucił z boiska Freda i z gospodarzy uszło powietrze. W doliczonym czasie piękny kontratak PSG zakończył Neymar.

Teraz to paryżanie są w najbardziej komfortowej sytuacji. Za tydzień podejmą u siebie Basaksehir i jeśli wygrają, awansują bez oglądania się na przeciwników. Manchester jedzie do Lipska i nie może przegrać.

Wydarzeniem wieczoru były też cztery gole Oliviera Giroud, które dały Chelsea nie tylko zwycięstwo w Sewilli, ale i zagwarantowały rozstawienie przed losowaniem 1/8 finału.

W pierwszym meczu Ligi Mistrzów prowadzonym przez kobietę, panią Stephanie Frappart, pewny awansu Juventus rozbił 3:0 Dynamo Kijów, a jednym z bohaterów był popisujący się świetnymi interwencjami Wojciech Szczęsny.

W środę do grona uczestników 1/8 finału dołączyła Borussia Dortmund. Wystarczył jej remis z Lazio. W fazie pucharowej pozostało siedem wolnych miejsc.