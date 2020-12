Ekstraklasa: Lech wspina się po ligowej drabinie

Do prowadzącej Legii piłkarze Dariusza Żurawia tracą wciąż dziesięć punktów, ale mają jeszcze zaległy mecz do rozegrania (z Pogonią Szczecin 16 grudnia). Od podium dzielą ich już jednak tylko dwa zwycięstwa. Do końca roku - oprócz spotkania z Pogonią - czekają ich jeszcze mecze ze Stalą Mielec i Wisłą Kraków.



- W niedzielę nie wszystko mi się podobało, ale po takim wyniku i po zachowaniu drugiego z rzędu czystego konta nie będę narzekał - podsumował występ swoich zawodników trener Żuraw. Odniósł się też do przegranego spotkania z Benficą w Lidze Europy. - Nie ustalam składu na dwa czy trzy mecze z góry. Po poniedziałkowym starciu z Lechią niektórzy piłkarze potrzebowali odpoczynku i ten odpoczynek im dałem.