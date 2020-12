Eliminacje mundialu 2022: Anglicy faworytem polskiej grupy

W eliminacjach do wielkich turniejów z nikim nie rywalizowaliśmy tak często jak z Anglią. Odnieśliśmy tylko jedno zwycięstwo - w 1973 roku. Od ostatniego meczu minęło już siedem lat. W kwalifikacjach do mundialu 2014 reprezentacja prowadzona przez Waldemara Fornalika przegrała na Wembley 0:2, ale wcześniej urwała Anglikom punkt w Warszawie (1:1) dzięki bramce Kamila Glika.

- To ciekawa grupa. Mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej - ocenił wyniki losowania w rozmowie z TVP Sport selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. - Zdecydowanym faworytem są oczywiście Anglicy. Mają ogromny potencjał, to jeden z kandydatów do złota na przyszłorocznym Euro. Węgrzy robią postępy, a niewygodnym przeciwnikiem są również Albańczycy.

Gola Anglii strzelił też kiedyś obecny selekcjoner Polaków, w 1999 roku na Wembley. - Ale nic nam on nie dał, bo to spotkanie przegraliśmy po trzech trafieniach Paula Scholesa - zauważa Brzęczek. - Miło wspominam za to kwalifikacje do igrzysk w Barcelonie, gdzie Anglików pokonaliśmy dwukrotnie.

Węgrzy dawniej uczyli nas futbolu. Ostatni towarzyski mecz w Poznaniu, w 2011 roku, zakończył się naszym zwycięstwem 2:1. Ale to dziś już inny, dużo silniejszy przeciwnik, co pokazało Euro 2016. W grupie z Portugalią, Islandią i Austrią Węgrzy wyszli z pierwszego miejsca, jednak w 1/8 finału zostali rozbici 4:0 przez Belgię.

Na mistrzostwach we Francji debiutowała Albania. Z grupy nie wyszła, ale pokonała Rumunię, a problemy z nią mieli nawet Francuzi. Wyjazd do Tirany może być jednym z najtrudniejszych punktów w kalendarzu.

Z Andorą Polacy rywalizowali tylko raz (zwycięstwo 4:0 w sparingu przed Euro 2012), z San Marino - osiem. Wszystkie mecze rzecz jasna wygraliśmy. Ale też, gdy przyszło nam się mierzyć z San Marino w jednej grupie, nigdy nie awansowaliśmy na wielki turniej. Pora to zmienić.

- Wszystkie drużyny poza Anglią są w naszym zasięgu. Jeżeli nie zajmiemy przynajmniej drugiego miejsca, będzie to nasza porażka - stwierdził w rozmowie z TVP Sport prezes PZPN Zbigniew Boniek.