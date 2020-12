Katar może towarzysko zagrać w europejskich eliminacjach do Mundialu AFP PHOTO / HO / QATAR'S SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY AND LEGACY

Reprezentacja Kataru ma wziąć udział w kwalifikacjach UEFA do Mistrzostw Świata 2022, które organizuje ten kraj - twierdzi dziennik „Independent”, powołując się na swoje źródła. Katarczycy mają dołączyć do jednej z grup z pięcioma zespołami, czyli na pewno nie do „polskiej”.