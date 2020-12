Liga Mistrzów. Skandal w Paryżu

Po kwadransie spotkania w Paryżu zawodnicy Basaksehiru odmówili dalszej gry i udali się do szatni. Oskarżyli sędziego technicznego o rasizm. Pierre Webo, asystent trenera mistrzów Turcji, miał zostać obrażony przez arbitra Sebastiana Coltescu (padł zwrot "czarny"). W geście solidarności boisko opuścili również gospodarze. Kiedy w Paryżu trwały rozmowy dotyczące wznowienia meczu (ma zostać dograny w środę, z innym składem sędziowskim), RB Lipsk prowadziło już 2:0 z Manchesterem United. Bohaterem okazał się Angelino, który chwilę po pierwszym gwizdku sędziego strzelił gola, a dziesięć minut później później asystował przy bramce Amadou Haidary. Miał też udział przy trafieniu Justina Kluiverta na 3:0.

Była 69. minuta. Większość zespołów by się poddała, ale nie Manchester. Rzut karny wykorzystał Bruno Fernandes, kontaktowego gola strzelił Paul Pogba, jednak szczęśliwego finału tym razem nie było.

Lazio do pierwszego od 20 lat awansu do fazy pucharowej potrzebowało punktu. I zdobyło go w meczu z Club Brugge (2:2).

Grupę F wygrała jednak Borussia. Udział w tym miał także Łukasz Piszczek. Polski obrońca strzelił wyrównującego gola w Sankt Petersburgu, a zespół z Dortmundu pokonał Zenit 2:1. To pierwsza bramka Piszczka w Lidze Mistrzów.

Swój wielki wieczór we wtorek miał również 16-letni Youssoufa Moukoko. Pojawił się na boisku w drugiej połowie i został najmłodszym debiutantem w historii rozgrywek.

Dwa razy starsi Leo Messi i Cristiano Ronaldo spotkali się w Barcelonie. Portugalczyk doczekał się pierwszych trafień przeciw Katalończykom w Champions League (oba z rzutów karnych), Juventus bez Wojciecha Szczęsnego wygrał 3:0, odbierając Barcelonie pierwsze miejsce w grupie G i przywilej rozstawienia przed losowaniem 1/8 finału.