Dania: Kosztowny błąd polskiego bramkarza

To drugi w ostatnich tygodniach duży błąd Grabary - w połowie listopada w meczu Pucharu Danii z drugoligowym Kolding, polski bramkarz wypuścił piłkę po dośrodkowaniu, a ta wpadła do bronionej przez niego bramki.

Grabara w meczu z FC Nordsjaelland tak długo zwlekał z wybiciem piłki wycofanej do niego, że dał czas na dobiegnięcie do siebie piłkarzowi rywali, a gdy golkiper próbował wybić piłkę - trafił właśnie w tego zawodnika i futbolówka, po odbiciu się od niego, wpadła do bramki - relacjonuje Onet.

Grabara został wypożyczony przez Liverpool do Aarhus we wrześniu. To drugie wypożyczenie 21-letniego polskiego bramkarza do tego duńskiego klubu - wcześniej Polak trafił do Aarhus w 2019 roku.

Grabara był też wypożyczony przez Liverpool do grającego w Championship Huddersfield.