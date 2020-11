Ligi zagraniczne: w Anglii mistrz gra z liderem

- Piłkarze są na granicy wytrzymałości. Chcecie futbolu na wysokim poziomie, to dajcie im choć trochę czasu na regenerację - apelował niedawno do piłkarskich władz i telewizyjnych nadawców Juergen Klopp.

Trener Liverpoolu odczuł problemy na własnej skórze. Tylko w ostatnich dniach kontuzji doznali Jordan Henderson i Andrew Robertson, a u Mohameda Salaha wykryto koronawirusa. To wszystko sprawia, że Leicester stać na Anfield na kolejną niespodziankę. Zespół Brendana Rodgersa wygrał już w tym sezonie na wyjeździe z Manchesterem City.



Hiszpania czeka na sobotni hit w Madrycie: Atletico - Barcelona. Gospodarze są jedynym niepokonanym zespołem w lidze, od września na własnym stadionie nie stracili nawet gola. Goście z Katalonii potrzebują punktów, by odrabiać straty do czołówki.



We Włoszech imponującą serią pochwalić się może Milan. Nie przegrał już 19 spotkań z rzędu, a przeżywający drugą młodość Zlatan Ibrahimović prowadzi w klasyfikacji strzelców. W niedzielę zatrzymać go spróbują obrońcy Napoli.



Już w piątek swój szlagier mieć będą Francuzi: Monaco zmierzy się z Paris Saint-Germain. Gdy kontuzji ręki doznał Benjamin Lecomte, wydawało się, że otwiera się szansa przed Radosławem Majeckim. W ostatnim meczu Francuza zastąpił w bramce jednak Vito Mannone. Jeśli w piątkowy wieczór młody Polak znów nie wyjdzie na boisko, będzie to oznaczać, że jest dopiero trzecim wyborem trenera Niko Kovaca.

Dobra wiadomość jest taka, że Ligue 1 wraca do polskiej telewizji. Pokazywać ją będą do spółki Eleven Sports i Canal+.