Napoli wkrótce będzie grać na stadionie im. Diego Maradony

60-letni Maradona zmarł 25 listopada po ataku serca. Mistrz świata z Argentyną w 1986 roku, wicemistrz świata z 1990 roku był w latach 80-tych gwiazdą Napoli, które doprowadził do wygrania Serie A w 1987 i 1990 roku.

Luigi De Magistris podkreślił, że zmiana nazwy stadionu to proces, ale - jak dodał - "będzie to szybki proces", ponieważ "jest silne pragnienie", by nadać stadionowi imię zmarłego gwiazdora futbolu.

De Magistris dodał, że podjął już pierwsze kroki w celu uczynienia z Maradony patrona stadionu Napoli.