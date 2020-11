Koronawirus na zgrupowaniu kobiecej reprezentacji. Zakażonych 6 zawodniczek

„Po konsultacji z Zespołem Medycznym PZPN, mając na uwadze zdrowie pozostałych, zgrupowanie zostało zakończone” - zaznaczyła w opublikowanym komunikacie polska federacja.

Biało-czerwone miały przygotowywać się do swojego ostatniego meczu w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Na wtorek 1 grudnia zaplanowane było spotkanie w Madrycie z Hiszpanią. W tej sytuacji PZPN zwrócił się do UEFA z prośbą o przełożenie meczu na inny termin.

Polki musiały wygrać z Hiszpanią, aby zagwarantować sobie miejsce przynajmniej w barażach o UEFA Women's Euro 2022.