Ligi zagraniczne: Mourinho wraca na Stamford Bridge

- Mourinho to trener najwyższej klasy. Nie zwracam uwagi na to, że w ubiegłym sezonie odnieśliśmy dwa zwycięstwa nad Tottenhamem. Takie mecze powinniśmy wygrywać, by budować pewność siebie - mówi Lampard, prowadzący Chelsea od 2019 roku.

Pierwsza i trzecia drużyna zmierzą się również w niedzielny wieczór w Hiszpanii. I wcale nie chodzi tu o starcie Realu z Barceloną czy Atletico. Nieoczekiwanym liderem jest Real Sociedad, a podium zamyka Villarreal.

We Włoszech najciekawiej zapowiada się mecz Napoli z Romą, a z polskiego punktu widzenia także spotkanie Benevento - Juventus. Do Kamila Glika przyjeżdża Wojciech Szczęsny.

Warto też zajrzeć na niemieckie boiska i sprawdzić, jak poradzą sobie nasi napastnicy: Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek. Bayern jedzie do Stuttgartu, a Hertha do Leverkusen.