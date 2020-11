Liga Narodów. Hiszpania nokautuje Niemców

Hiszpania dołączyła tym samym do Francji, która awans do Final Four Ligi Narodów zapewniła sobie już w weekend, a we wtorek zepchnęła do Dywizji B Szwecję, wygrywając 4:2.

O utrzymanie w elicie miały walczyć też Szwajcaria i Ukraina. Mecz w Lucernie został jednak przełożony ze względu na wykrycie kolejnych przypadków koronawirusa w zespole gości.