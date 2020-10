Ligi zagraniczne: w niedzielę szlagier na Old Trafford

Spotkania Manchesteru United z Arsenalem nie wzbudzają już takich emocji jak w czasach Aleksa Fergusona i Arsene'a Wengera, ale to nadal ważny punkt w kalendarzu Premier League.

West Ham w październiku pokonał już Leicester oraz zremisował z Tottenhamem i Manchesterem City. Za występ w tym ostatnim spotkaniu bardzo chwalony był Łukasz Fabiański. Teraz polski bramkarz spróbuje zatrzymać broniący tytułu Liverpool.

Bayern tydzień przed szlagierem w Dortmundzie zmierzy się z FC Koeln, które nie wygrało jeszcze meczu i strzeliło dwa razy mniej goli niż Robert Lewandowski (10 bramek). Polski napastnik w sobotę ma dostać jednak wolne i zbierać siły na spotkanie z RB Salzburg w Champions League.

Wygląda na to, że w weekend do gry wróci Cristiano Ronaldo. Portugalczyk przeszedł kolejny test na koronawirusa i dał on wynik negatywny. Na kwarantannie przebywał ponad dwa tygodnie. Juventus spotka się w niedzielę na wyjeździe z beniaminkiem Spezią.