W sobotę El Clasico. Sądny tydzień Zidane’a

– Całą winę biorę na siebie. Ale wiem, że jestem w stanie podnieść tę drużynę i znaleźć rozwiązanie, by poprawić naszą grę – opowiadał Zinedine Zidane po koszmarnym wieczorze w Lidze Mistrzów, w którym zdziesiątkowany przez kontuzje i koronawirusa Szachtar obnażył wszystkie słabości Realu i wywiózł z Madrytu trzy punkty (3:2).

Na treningowym stadionie im. Alfredo Di Stefano (Santiago Bernabeu przechodzi modernizację) doszło do jednej z najdziwniejszych porażek Królewskich w Champions League. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się im przegrywać do przerwy 0:3. Aż strach pomyśleć, jakim wynikiem skończyłby się ten mecz, gdyby rywalem był Bayern, a nie wspierany przez młodzież i rezerwowych zespół z Ukrainy.

Trener Szachtara Luis Castro mówił, że jego zawodnikom starczy sił na 25 minut, być może uśpiło to czujność piłkarzy Realu, może uwierzył w to nawet Zidane, bo posłał do gry eksperymentalną jedenastkę – bez Karima Benzemy, Toniego Kroosa, Isco i Viniciusa Juniora.