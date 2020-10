Błaszczykowski strzela, Wisła wygrywa

Na początku meczu groźniejsi byli goście. Kilka razy groźne akcje przeprowadzał Łukasz Sierpina. Kapitan beniaminka albo szukał dośrodkowań po dryblingach, albo próbował strzałów. Jeden z nich był celny, ale Michał Buchalik pewnie go wyłapał. W kolejnych minutach nadal przewagę miało Podbeskidzie, ale niewiele z tego wynikało. Bielszczanie mieli przewagę na skrzydłach, ale rzadko potrafili dokładnie podać do swojego najbardziej wysuniętego zawodnika – napastnika Kamila Bilińskiego.

Dziesięć minut później piłkarze Białej Gwiazdy zaczęli grać z przewagą jednego zawodnika. Komor sfaulował, wychodzącego sam na sam z Leszczyńskim Browna Forbesa. Powtórki pokazały, że sędzia Gil słusznie pokazał stoperowi czerwoną kartkę. Warto podkreślić, że udział w tej akcji miał Jakub Błaszczykowski (to on podał prostopadle do Brown Forbesa). Kapitan Wisły wrócił na boiska ekstraklasy po problemach zdrowotnych. Był to jego pierwszy występ od 18 września.

W końcówce blisko honorowego trafienia dla drużyny trenera Krzysztofa Brede był Marko Roginić. Chorwacki napastnik strzelił soczyście, ale Buchalik wyczuł jego intencje. W doliczonym czasie gry swój niezły występ golem zwieńczył Błaszczykowski. Były reprezentant Polski zbiegł z piłką do środka i pięknym strzałem lewą nogą ustalił wynik meczu.

Wisła Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:0 (1:0)

Bramki: Silva 35 z karnego, Chuca 62, Błaszczykowski 90+1.