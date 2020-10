Liga Mistrzów. Real złapał koło ratunkowe

Real trafił do teoretycznie najtrudniejszej grupy, ale kto by przypuszczał, że po dwóch kolejkach będzie mieć zaledwie jeden punkt.

Ligowe zwycięstwo w El Clasico poprawiło humory kibicom z Madrytu tylko na moment. We wtorek wróciły demony. Borussia to nieprzyjemny przeciwnik, a Marcus Thuram i Alassane Plea stanowią duet napastników groźny dla każdej obrony. Nie tylko w Bundeslidze. To ta dwójka przeprowadziła akcję, po której gospodarze wyszli na prowadzenie, a później podwyższyła wynik. Strzał Plei dobił Thuram.

Plea miał szansę zatopić Real. Gdyby trafił na 3:0, Królewscy już by się nie podnieśli. Ale powstrzymał go Thibaut Courtois, a Zinedine Zidane sięgnął po zmienników. Do boju posłał Lukę Modricia i wracającego po kontuzji Edena Hazarda, gra Realu się poprawiła, kontaktową bramkę efektownym uderzeniem zdobył Karim Benzema, a w doliczonym czasie po asyście Sergio Ramosa piłkę do siatki wepchnął z bliska Casemiro.

Borussia znów wypuściła zwycięstwo w ostatnich minutach. Tydzień temu zremisowała z Interem, który w następnej kolejce pojedzie do Madrytu.