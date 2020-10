Lech Poznań: Wrażenie znów niezłe, punktów wciąż brak

Powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku. Legia w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy też grała w Glasgow nieźle, do 90. minuty utrzymywała wynik bezbramkowy, co oznaczało dogrywkę. Jednak w doliczonym czasie Alfredo Morelos wykorzystał podanie z lewej strony i strzelił zwycięską bramkę.

