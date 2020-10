Chiellini nie zagra przeciw Polsce?

Chiellini był przewidywany do podstawowego składu i miał stworzyć duet środkowych obrońców z kolegą z Juventusu – Leonardo Bonuccim. To duże osłabienie, bo zawodnik Bianconerich jest obecnie najbardziej doświadczony w kadrze narodowej – zagrał w 104 meczach i zdobył osiem bramek. Zastąpić Chielliniego w wyjściowym zestawieniu będą mogli Francesco Acerbi z Lazio, Gianluca Mancini z AS Roma lub Angelo Ogbonna z West Ham United.

Selekcjoner Roberto Mancini już na konferencji prasowej przyznał, że kilku z jego piłkarzy ma kłopoty zdrowotne i to wpłynie na zestawienie wyjściowej jedenastki. Nie wymienił ich z imienia i nazwiska, ale miejscowe media ustaliły, że chodzi m.in. o Giorgio Chielliniego. 36-letni stoper urazu nabawił się przy przypadkowym kopnięciu w trakcie treningu. Co prawda kontuzja podobno nie jest bardzo poważna, jednak sztab szkoleniowy nie chce ryzykować jego zdrowiem. Tym bardziej że defensor w poprzednim sezonie długo leczył zerwane więzadła w kolanie i z tego powodu w Serie A wystąpił ledwie w czterech spotkaniach.

Po dwóch kolejkach Ligi Narodów Italia jest liderem grupy 1 Dywizji A - przypomina Onet. W premierowym starciu tej edycji pechowo zremisowała z Bośnią i Hercegowiną (1:1), natomiast następnie pokonała Holandię (1:0). W ciągu 29 miesięcy na stanowisku Mancini stworzył zespół, który w niczym nie przypomina tego z czasów pracy jego poprzednika – Gian Piero Ventury. Awansował do EURO 2020 po zwycięstwach we wszystkich 10 eliminacyjnych spotkaniach. Udało się to pierwszy raz w historii Włoch. W sumie Squadra Azzurra wygrała 11 razy z rzędu, co także nigdy wcześniej się nie zdarzyło, a przecież mowa o czterokrotnych mistrzach świata. W tym momencie w ostatnich 16 meczach 14-krotnie odnosiła zwycięstwa i dwa razy zremisowała.

W niedzielę Włosi zmierzą się z Polską w Gdańsku. Początek rywalizacji o 20.45. Transmisję przeprowadzą TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport.