Selekcjoner Bośni żegna się z kadrą po meczu z Polską

Bajević odejdzie z reprezentacji w związku z przegranym barażem o udział w Mistrzostwach Europy, które zostaną rozegrane w 2021 roku - czytamy w Onecie.

Bośnia i Hercegowina, która przegrała prawo do walki o udział w Euro ulegając w rzutach karnych Irlandii Północnej, nie zdołała się zakwalifikować do mistrzostw Europy ze swojej grupy eliminacyjnej, ale dzięki wynikom w ubiegłorocznej Lidze Narodów miała szansę przebić się do mistrzostw przez miniturniej barażowy.

Irlandia Północna zagra teraz w meczu, którego stawką będzie wyjazd na mistrzostwa Europy ze Słowacją. Zwycięzca tego dwumeczu zagra na Euro w grupie z Polską, Hiszpanią i Szwecją.