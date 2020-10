WhoScored: Moder w jedenastce kolejki Ligi Narodów

Moder w tym okienku transferowym został bohaterem najwyższego transferu z polskiej Ekstraklasy - Brighton miało za niego zapłacić ok. 11 mln euro.

Moder na razie nie przeniesie się jednak do Premier League - Brighton po transferze wypożyczyło go do jego dotychczasowego klubu, Lecha Poznań, do końca sezonu. Wypożyczenie może być skrócone zimą.