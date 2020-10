Liga Narodów. Podtrzymać nadzieję

Kapitan polskiej reprezentacji nie zwykł opuszczać boiska przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Gdy więc pod koniec meczu z Włochami Jerzy Brzęczek postanowił go zmienić, było podejrzenie, że stało się coś złego.

Lewandowski schodził z grymasem bólu, po starciu z jednym z rywali na jego nodze pojawił się krwiak, na szczęście staw skokowy nie został uszkodzony i wygląda na to, że we Wrocławiu napastnik Bayernu zagra od pierwszej minuty. We wtorek wziął udział w treningu.