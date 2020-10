Bayern chciał Lukaku, Lewandowski powiedział "nie"?

Lewandowski miał dać do zrozumienia, że sprowadzenie Lukaku do Bayernu to "sytuacja niepożądana" - czytamy w Onecie.

Lukaku, obecnie grający w barwach Interu Mediolan, najskuteczniejszy napastnik w historii reprezentacji Belgii, mógł trafić do Bayernu, ale sprzeciwić miał się temu kapitan reprezentacji Polski, który wówczas rywalizowałby z Lukaku o miejsce w pierwszej jedenastce (obaj zawodnicy to klasyczne "dziewiątki").