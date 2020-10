Przejęcia władzy w Anglii nie będzie

W interesie większości nie była redukcja ligi z 20 do 18 zespołów ani oddanie władzy Wielkiej Szóstce (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham), która mogłaby przeprowadzać dalsze zmiany bez konieczności akceptacji pozostałych akcjonariuszy. Dziś do przegłosowania projektu potrzeba zgody 14 klubów.

– Wszyscy powinni mieć równe prawa – przekonuje trener Burnley Sean Dyche, a prowadzący Southampton Ralph Hasenhüttl twierdzi, że przyjęcie „Big Picture” uczyniłoby ligę nudną i przewidywalną. – To, co jest w niej tak ekscytujące, to fakt, że Aston Villa może pokonać Liverpool 7:2, a Leicester zdobyć tytuł. Co dwa, trzy lata mamy nowego mistrza. Czy chcemy dominacji jednego zespołu, jak dzieje się to w Bundeslidze czy Serie A – pyta Hasenhüttl.