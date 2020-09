Ancelotti nie chciał Milika w Evertonie

Milik, po tym jak zadeklarował chęć przejścia do Juventusu Turyn i nie przedłużył kontraktu z Napoli, w przypadku pozostania w Neapolu przez rok mecze swojej drużyny ma oglądać wyłącznie z trybun (w czerwcu 2021 roku zostanie wolnym piłkarzem). Napoli stara się jednak sprzedać napastnika - na co ma czas do końca września, gdy zamknie się okno transferowe.

Poniżej dalsza część artykułu