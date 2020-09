Ekstraklasa. Zdolni wciąż wyjeżdżają

Robert Gumny przeszedł z Lecha do Augsburga, Kamil Jóźwiak jest bliski transferu do Derby County, a Michał Helik zamienił Cracovię na Barnsley.

Ekstraklasa wypuszcza w świat utalentowanych zawodników, ale nie każdemu udaje się zrobić karierę za granicą. Do Polski wraca Joel Valencia. 25-letni Ekwadorczyk, w barwach Piasta najlepszy piłkarz Ekstraklasy sezonu 2018/2019, okazał się za słaby na drugą ligę angielską i zostanie wypożyczony z Brentford do Legii.

To już szóste wzmocnienie warszawskiego klubu – po odpadnięciu z wyścigu o Ligę Mistrzów Legia zbroi się, jak może. Ale same zakupy nie wystarczą, by zatrzeć złe wrażenie.