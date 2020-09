Ligue 1: PSG przegrywa po błędzie polskiego bramkarza

Bułka stanął w bramce PSG z powodu kwarantanny, jaką objęty został pierwszy bramkarz paryżan, Keylor Navas, u którego wykryto zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Z kolei drugi bramkarz, Sergio Rico, nie mógł zagrać z przyczyn proceduralnych (zgłoszono go do rozgrywek za późno, by mógł zagrać w tym spotkaniu) - przypomina Onet.

PSG przystąpiło do meczu mocno osłabione z powodu licznych zakażeń koronawirusem wykrytych wśród zawodników mistrza Francji - oprócz Navasa z powodu zakażenia w meczu nie mogli zagrać m.in. Kylian Mbappe, Neymar czy Angel Di Maria.