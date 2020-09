Wielki futbol wraca po krótkiej przerwie

W Anglii tytułu bronić będzie Liverpool. Już w pierwszej kolejce na Anfield przyjedzie beniaminek Leeds z trenerem Marcelo Bielsą i Mateuszem Klichem w składzie.

Okazji do oglądania Polaków w akcji powinniśmy mieć więcej niż w ubiegłym sezonie. Oprócz Klicha do Premier League awansował też Kamil Grosicki. Jego West Bromwich podejmie w niedzielę Leicester, które do końca liczyło się w wyścigu o Ligę Mistrzów. W bramce West Hamu nadal grać będzie Łukasz Fabiański (w sobotę przeciw Newcastle), a w obronie Southampton Jan Bednarek (również w sobotę przeciw Crystal Palace).