Eliminacje LM: Po wygranej z Legią Omonia eliminuje Crveną Zvezdę

Co ciekawe to trzecia dogrywka w trzecim meczu Omonii w tych eliminacjach Ligi Mistrzów. W I rundzie eliminacji Omonia potrzebowała dogrywki by wyeliminować FC Ararat-Armenia.

W meczu z Crveną Zvezdą prowadzona przez byłego trenera Legii, Henninga Berga, Omonia wyszła na prowadzenie w 31. minucie po golu Michaela Lueftnera. Tuż przed przerwą mistrzowie Serbii doprowadzili do wyrównania po golu Mirka Ivanicia.

Więcej goli w tym meczu już nie padło i o awansie zdecydowały rzuty karne. Te lepiej strzelali gospodarze, którzy wygrali w karnych 4-2 - podaje Onet.