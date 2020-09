Eliminacje LE: Gol Polaka, awans ekipy z Wysp Owczych Adobe stock

B36 Torshavn zremisował z The New Saints 2:2 po dogrywce w meczu II rundy eliminacji Ligi Europy. Farerzy strzelali jednak lepiej rzuty karne - i to ekipa z Torshavn zagra w kolejnej rundzie eliminacji. Jednego z goli dla gospodarzy zdobył piłkarz z Polski, Michał Przybylski - pisze Onet.