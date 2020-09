Startuje Bundesliga. Wszyscy polują na Bayern

– Będzie na nas polować cała Europa. Rywale spróbują rozszyfrować nasz system, ale my postaramy się im to utrudnić – zapowiada Leon Goretzka.

Konkurencja to przede wszystkim RB Lipsk, zespół, który nawet bez swojej największej gwiazdy, sprzedanego do Chelsea Timo Wernera, dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, oraz Borussia Dortmund, która z PSG sprowadziła za darmo doświadczonego Thomasa Meuniera, ale nie zmienia strategii i dalej inwestuje głównie w młodość. Potwierdza to przyjście 17-letniego wychowanka Birmingham City Jude’a Bellinghama (25 mln euro) i rok starszego Brazylijczyka Reiniera, wypożyczonego z Realu.