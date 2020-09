James Rodriguez zagra w Evertonie

Rodriguez w momencie przejścia do Realu Madryt w 2014 roku z Monaco kosztował 75 mln euro. Teraz odchodzi do Evertonu za ok. 25 mln euro.

Onet zauważa, że Everton będzie już trzecim - po Realu Madryt i Bayernie Monachium - klubem, w którym Rodriguez będzie pracował z trenerem Carlo Ancelottim.